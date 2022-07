Internacional-America Mg, tante statistiche salienti e il pronostico...

Internacional-America Mg, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

America Mg, in trasferta manca l'Over 3,5

Le statistiche dell’America Mineiro sono interessanti su più fronti: zero Over 3,5 in 8 gare esterne, 6 No Goal di fila in campionato e nessun match chiuso con la somma gol 4.

Per quanto riguarda l’Internacional è da mettere in evidenza la serie di 11 Over 1,5 consecutivi nel Brasileirao. In seconda battuta, da registrare la presenza di 5 Over 2,5 nei 7 incontri giocati a Porto Alegre dagli uomini allenati da Mano Menezes.

Di spunti insomma ce ne sono diversi… ma il pronostico? L’1 rappresenta l’inevitabile “base” da cui partire visti anche i soli 3 gol segnati fin qui fuori casa dalla squadra di Belo Horizonte. La combo 1X+Multigol 2-4 può essere un’alternativa in grado di regalare una quota comunque soddisfacente.