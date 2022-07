Colon-Velez, per le quote è sfida da Under 2,5

Colon-Velez, fai il tuo pronostico!

Occhio al Multigol 1-2 primo tempo

Se fosse un gioco, Colon-Velez sarebbe “Scopri le differenze”. Stessi punti in classifica (5) dopo 6 gare di campionato e identico saldo gol fatti/subìti: 4 vs 6. Una differenza però c’è ed è bella grossa. In Copa Libertadores il Velez ha fatto l’impresa eliminando il River Plate agli ottavi (decisivo l’unico gol segnato da Janson su rigore nel match d’andata) mentre il Colon ha perso il derby argentino col Talleres Cordoba salutando la competizione.

Tornando agli elementi in comune le due squadre evidenziano un comune feeling con No Goal (4 uscite a testa) e Under 2,5, il Colon lo ha regalato 5 volte su 6 mentre il Velez... 6 volte su 6.

Ultima annotazione da evidenziare, con il Colon in campo non si è ancora visto il segno 1 al termine del primo tempo. Vista l’incertezza del match, sulla carta (e per le quote) da Under 2,5, vale la pena orientarsi su un esito “alternativo” come il Multigol 1-2 primo tempo.

Il Velez finora lo ha collezionato in 4 occasioni su 6: a quota 1.60 ci si può fare un pensierino.