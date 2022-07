Pronostico Sheriff-Zrinjski, probabile il segno 1

Il match d'andata valido per il primo turno preliminare di Champions tra Zrinjski e Sheriff si è chiuso senza vincitori né vinti: 0-0. Ora si replica a campi invertiti e lo Sheriff, favorito, ha la possibilità di staccare il biglietto per il secondo turno.

Portieri inoperosi e grande prudenza. Zero a zero quasi inevitabile in casa dei campioni di Bosnia, risultato che lascia aperto il discorso qualificazione.

Ora però lo Sheriff può mettere le cose a posto, memore della brillante cavalcata dello scorso anno quando, partendo dal primo turno preliminare, superò ogni step approdando alla fase a gironi. E, vale la pena ricordarlo, riuscì nell'impresa di battere 2-1 il Real Madrid che si sarebbe poi laureato campione d'Europa.

Sulla carta la vittoria dello Sheriff rappresenta l'opzione più probabile, la scelta del pronostico può ricadere sull'opzione 1X più Multigol 1-4.

Curiosità, Zrinjski imbattuto da ben 31 gare di fila (amichevoli e partite con posta in palio). Prima o poi...