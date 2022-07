Vikingur-Malmoe, analisi e pronostico

Preliminari di Champions, fai i tuoi pronostici

Malmoe poco convincente in trasferta

Arrendevoli a chi? I Vichinghi islandesi all'andata hanno ribattuto colpo su colpo, anche dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo, terminato sul 2-1 in favore del Malmoe. Il gol del definitivo 3-2 del Vikingur è arrivato a tempo scaduto ed è quello che tiene aperto il discorso qualificazione.

Le speranze di rimonta degli islandesi poggiano anche sul rendimento esterno del Malmoe, non esattamente brillante. In campionato Toivonen e compagni hanno perso infatti tre delle ultime quattro trasferte disputate.

Per le quote il Malmoe parte favorito anche in questo secondo incontro ma gli islandesi, a maggior ragione davanti al loro pubblico, lotteranno fino all'ultimo (e oltre se necessario). Come pronostico il Goal sembra poterci stare.