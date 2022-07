Champions, il pronostico di Dinamo Batumi-Slovan Bratislava

Alla " Adjarabet Arena " è in programma il ritorno del primo turno preliminare di Champions League , il confronto tra la Dinamo Batumi , attuale capolista e campione in carica del campionato georgiano, e lo Slovan Bratislava , squadra vincitrice dell'ultima edizione della Fortuna Liga , riparte dallo "0-0" registrato in terra slovacca.

Indovina il risultato esatto di Dinamo Batumi-Slovan Bratislava e vinci!

Chi fermerà la Dinamo Batumi? Scopri il pronostico

Dando un rapido sguardo ai risultati fatti registrare dalla Dinamo Batumi nelle prime 11 gare disputate in casa nella Crystalbet Erovnuli Liga si nota subito che l'undici allenato da Giorgi Geguchadze non ha ancora incontrato un avversario in grado di batterla. La compagine biancoblù davanti al proprio pubblico ha conquistato in nove occasioni i tre punti mentre nelle restanti due si è dovuta "accontentare" del pareggio, complessivamente in casa ha realizzato 40 gol subendone 11.

Lo Slovan Bratislava nelle precedenti 4 amichevoli giocate prima del primo turno preliminare di Champions League ha vinto per 3-0 contro il Ried, pareggiato con il Dunajska Streda (0-0) e Brno (2-2) e perso per 3-1 con il Plzn.

Le quote sorridono ai padroni di casa che potrebbero nel corso dei 90 minuti di gioco trovare la via del gol per una o due volte (Multigol Casa 1-2)