Soligorsk-Maribor, partita con quote equilibrate

Il match d'andata tra Maribor e Soligorsk si è chiuso sullo 0-0, rimandando il verdetto alla gara di ritorno (campo neutro di Adapazari, in Turchia). In palio c'è l'accesso al secondo turno preliminare di Champions League.

Preliminari di Champions, fai i tuoi pronostici

Soligorsk, che difesa!

Per il Maribor è stata la prima gara ufficiale della nuova stagione visto che il campionato sloveno prende il via tra pochi giorni. Il Soligorsk invece ha messo nelle gambe la quindicesima gara con posta in palio della stagione, confermandosi squadra molto solida. Basti pensare infatti che tra campionato e coppe non ha mai subito più di un gol in un singolo incontro.

Per il Maribor sarà dunque una gara piena di insidie tanto che le quote mettono le due squadre praticamente sullo stesso piano in termini di probabilità di vittoria.

In questo contesto di grande incertezza è l'Under 2,5 a lasciarsi nuovamente preferire.