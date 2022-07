Ferencvaros-Tobol, il pronostico del match

Champions League , dopo lo "0-0" della gara d'andata serviranno i secondi novanta minuti di gioco per capire chi tra il Ferencvaros e il Tobol passerà al turno preliminare successivo. Le quote pendono tutte dalla parte della compagine ungherese, squadra che nelle ultime due amichevoli disputate ha battuto per 4-1 il Karlsruher e per 3-0 il Ludogorets .

L'1 non sembra in discussione

I campioni in carica del campionato ungherese nell'ultima edizione dell'Otp Bank Liga hanno perso soltanto quattro incontri in casa. Il Ferencvaros nelle restanti tredici gare interne ha fatto registrare dieci vittorie e tre pareggi.

Il Tobol invece in Kazakistan ha dimostrato di avere più di un semplice problema nel giocare in trasferta. L'undici giallonero nelle prime sette trasferte di campionato ha vinto soltanto una volta, pareggiato in due occasioni e perso in quattro. Complessivamente il Tobol in queste sette partite ha segnato 7 gol subendone 14.

Quota popolare per il segno 1, se si vuole alzare di poco il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega il successo del Ferencvaros al Multigol 2-4.