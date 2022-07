Drogheda-Bohemians, ecco il pronostico

Indovina il risultato esatto di Drogheda-Bohemians e vinci!

Statistiche a confronto

Le statistiche delle due squadre in campo parlano chiaro, il Drogheda in casa ha fatto registrare l'Under 2,5 in 7 gare su 11 mentre il Bohemians ha centrato tale esito per 7 volte in trasferta. Entrambe le compagini nelle prime 22 giornate del torneo hanno poi stretto una fortissima amicizia con la "Somma Gol: 2". I "Drogs" hanno terminato ben 8 incontri con esattamente due reti, il Bohemians invece ha regalato la "Somma Gol: 2" in 6 occasioni e in tutte e 6 ha centrato anche il risultato esatto "1-1". Può starci la "combo" che lega la doppia chance 1X al Goal.