St. Patrick's-Dundalk, match da Multigol 2-4

Over 2,5 contro Under 2,5, scopri il pronostico

Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato, il Dundalk nonostante abbia sei punti in più in classifica del St. Patrick's non parte però con i favori del pronostico. Il motivo è molto semplice, i "Lilywhites" in trasferta non stanno riuscendo a replicare gli ottimi risultati ottenuti in casa (9 vittorie e 2 pareggi). La compagine allenata da Stephen O'Donnell nelle prime 11 gare esterne di campionato hanno fatto registrare solamente 2 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte. Il Dundalk con soli 8 reti all'attivo e 9 al passivo è la squadra che in trasferta ha centrato meno volte l'Over 2,5, l'Under 2,5 infatti ha risposto "presente" in 8 occasioni su 11.

Le emozioni non sono di certo mancate nelle precedenti 6 partite casalinghe del St. Patrick's, l'undici di Dublino davanti al proprio pubblico è reduce da 6 Over 2,5 e tutte e 6 le partite sono sempre terminate con un numero di reti compreso fra 2 e 4. Sarà ancora così? Possibile ancora una volta il Multigol 2-4 al novantesimo.