Arsenal Sarandi-Platense, statistiche e quote

Ottava giornata di Liga Profesional , nella notte italiana tra venerdì e sabato (ore 2.30) il Platense è chiamato a difendere la sua imbattibilità sul campo dell’ Arsenal Sarandi . Padroni di casa che con un successo aggancerebbero a quota 13 punti il “ Calamaro ”, che finora ha subìto la metà dei gol rispetto all’Arsenal (4 vs 8).

Arsenal Sarandi-Platense, fai il tuo pronostico

Il pronostico del match

Platense imbattuto, Arsenal quasi. Dopo il ko subìto all’esordio dal Boca Jrs (1-2), il club di Buenos Aires ha messo insieme 4 pareggi e 2 vittorie, ottenute proprio negli ultimi 180’ contro Estudiantes e Patronato.

Ospiti in evidenza per una particolare statistica che vede l’assenza del parziale/finale 1/1: un “record” condiviso col Colon in questa prima parte di campionato.

Proprio questo dato offre l’assist per una particolare opzione: “Squadra 1 vince almeno un tempo: Sì”. La quota assegnata a questa eventualità è pari a 1.70.