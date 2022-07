Aldosivi-Atletico Tucuman, in lavagna vince... l'equilibrio

Liga Profesional, indovina il risultato di Aldosivi-Atletico Tucuman

Statistiche e pronostico del match

Da due giornate a questa parte l’Aldosivi è allenato da Leandro Somoza che al debutto, contro il Rosario di Tevez, ha regalato la prima (e unica) vittoria (2-1) al “Tiburòn”. Nella successiva gara, però, di nuovo un amaro ko per 3-2 contro il Defensa, che ha rimontato due reti ai gialloverdi ultimi della classe.

Con un Atletico Tucuman che segna e subisce pochissimo i dati che risultano prevalenti sono inevitabilmente l’Under 2,5 e il No Goal. Da segnalare invece uno “zero” per l’Aldosivi, relativo ad un’opzione a dir poco frequente nel campionato argentino (e non solo). Si tratta della somma gol finale 2. Ritardo destinato ad essere azzerato, prima o poi, per cui questo dato va monitorato con attenzione da qui in avanti.

Per quanto riguarda il pronostico di questo match, dalle quote nel complesso equilibrate, occhio all’opzione Multigol 2-3 (o 2-4 a seconda del coefficiente di rischio).