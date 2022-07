Atletico Pr-Internacional, statistiche e curiosità

Il 17° turno del Brasileirao si apre sabato sera alle 21.30 (in Italia) con un match importante per le zone alte della classifica . Atletico Pr e Internacional , infatti, sono rispettivamente a meno 3 e meno 2 punti dalla vetta, occupata da un Palmeiras in flessione. Match dunque da non perdere, anche in chiave statistiche e pronostici .

Atletico Pr-Internacional, fai il tuo pronostico

Internacional, a metà gara manca...

La sconfitta sul campo del Goias ha interrotto a 9 la serie di risultati utili di fila dell’Atletico che prò, va detto, si è rimesso in marcia in Coppa del Brasile raggiungendo i quarti a spese del Bahia.

L’Internacional è reduce dal successo sull’America Mineiro ottenuto all’ultimo respiro. Per il club di Porto Alegre si è trattato del decimo Under 2,5 in 16 partite, esito che in trasferta va ancor più per la maggiore con ben 7 uscite in 8 gare.

Il dato un po’ più “nascosto” va pescato nei primi 45 minuti di gioco. Mai, finora, con l’Internacional in campo, si è visto il segno 2 al termine del primo tempo: ovvero, mai in vantaggio al 45’ in trasferta e mai sotto al 45’ in casa. Un elemento che vale la pena non trascurare.