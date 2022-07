Ceara-Corinthians, ok la "combo" X2 più Under 4,5

Al " Castelao " di Fortaleza un Corinthians posizionato nella parte alta della classifica con 29 punti va a far visita a un Ceara quart'ultimo a quota 18. Per il Timao questa sfida rappresenta l'occasione giusta per tornare a vincere in trasferta, con solamente un gol all'attivo e ben sei al passivo Roger Guedes e compagni hanno fatto registrare un pareggio e due sconfitte nelle precedenti tre gare esterne.

Ceara "amico" del segno X, scopri il pronostico

Il ruolino di marcia interno del Ceara non lascia sognare in grande i propri tifosi. La squadra allenata da Marquinhos Santos nelle prime 7 gare casalinghe con 5 pareggi e 2 sconfitte è riuscita a conquistare solamente 5 punti.

Il Corinthians lontano dai lidi amici segna poco (solo 8 reti realizzate in 8 match) ma è riuscito ad evitare la sconfitta in ben 5 occasioni (3 vittorie, 2 pareggi e 3 ko). Il Timao ha le carte in regola per vincere questa partita ma contro la squadra "regina" dei pareggi (ben 9 segni X in 18 giornate) sembra opportuno provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 4,5.