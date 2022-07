Aik-Kalmar, le quote sorridono ai padroni di casa

Alla " Friends Arena " di Solna è tutto pronto per assistere alla sfida tra l' Aik e il Kalmar . Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio, i padroni di casa non sono andati oltre il 2-2 sul campo dell' Elfsborg mentre gli ospiti hanno fatto registrare la "X" con il Sirius (1-1).

Indovina il risultato esatto di Aik-Sirius e vinci!

Le statistiche delle due squadre a confronto

Il ruolino di marcia interno dell'Aik parla in maniera molto chiara. I ragazzi allenati da Bartosz Grzelak nelle prime 7 gare interne di campionato hanno conquistato i tre punti in ben cinque occasioni. I gialloblù nelle restanti due partite casalinghe hanno fatto registrare un pareggio e una sconfitta. Capitolo Goal/No Goal e Under/Over 2,5: l'Aik in casa con soli 8 gol realizzati e 3 subiti (miglior difesa interna del torneo) ha centrato per ben 6 volte la "combo" che lega il No Goal all'Under 2,5.

Il Kalmar, reduce da 5 risultati utili di fila, in trasferta è una squadra dall'andamento molto altalenante. La compagine biancorossa lontano dai lidi amici ha totalizzato soltanto 8 punti in 6 gare (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Per le quote l'Aik ha le carte in regola per mettere la parola fine al "ritardo" di 6 giornate che porta verso il segno 1. Per i meno audaci c'è l'accoppiata 1X più Multigol 1-4.