Eliteserien, ok l'Over 2,5 in Molde-Haugesund

Spettacolo in arrivo all'Aker Stadion, scopri il pronostico

Per le quote non sembra esserci partita, il Molde visto in azione nelle prime 14 giornate del torneo parte senza dubbio con i favori del pronostico. La squadra allenata da Erling Moe nell’utlima partita disputata ha battuto in casa il Tromso per 5-1 mentre nelle restanti 7 gare casalinghe ha fatto registrare 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La compagine biancazzurra davanti al proprio pubblico con 19 reti all’attivo e 10 al passivo ha centrato sia il Goal che l’Over 2,5 in 6 occasioni su 8.

Male l’Haugesund in trasferta. La squadra biancoblù lontano dai lidi amci con 1 successo, 2 pareggi e 4 sconfitte ha totalizzato soltanto 5 punti in 7 gare. Può starci il segno 1 al novantesimo, se si vuole “osare” un qualcosa in più si può provare l’Over 2,5 al termine del secondo tempo.