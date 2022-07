Brasileirao, il pronostico di Sao Paulo-Fluminense

Fai ora i tuoi pronostici!

Le statistiche delle due squadre in campo

Osservando il ruolino di marcia delle due squadre in campo allo stadio do Morumbi si notano diversi dati molto interessanti. Il Sao Paulo nelle prime sette sfide casalinghe non ha mai chiuso un incontro con esattamente due reti al novantesimo mentre la Fluminense in trasferta non ha mai fatto registrare il Multigol 3-4.

Risultati alla mano balza subito all'occhio il fatto che la "Tricolor carioca" con 6 reti all'attivo e 5 al passivo ha centrato l'Under 2,5 nelle ultime 5 trasferte disputate in campionato. Considerando che prima o poi tutti i "ritardi" sono destinati ad azzerarsi e visto che il Sao Paulo in casa ha fatto registrare l'Over 2,5 in ben 5 match su 7 è lecito provare il Multigol 3-4 al novantesimo.