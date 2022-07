Varberg-Helsingborg, le statistiche chiamano l'Over 2,5

Allsvenskan, fai il tuo pronostico su Varberg-Helsingborg

Cinque Over 2,5 di fila per il Varberg

Il Varberg proverà a sfruttare il fattore campo per battere un Helsingborg che in sei gare esterne ha pareggiato col Djurgarden per poi tornare sempre a casa a mani vuote.

Il Varberg davanti al suo pubblico ha battuto Varnamo, Sundsvall e Degerfors e se facesse lo stesso contro il fanalino di coda del campionato avrebbe completato il filotto con le altre “piccole”.

Occhio al numero “9”, comune a entrambe ma che fotografa una situazione… di diversità. Il Varberg conta 9 No Goal in 13 gare giocate, l’Helsingborg 9 Goal in 14 partite di campionato. Può essere poi utile sapere che il Varberg viene da 5 Over 2,5 e 5 segni 1 di fila. Un dato, quest’ultimo, sinonimo di vittorie in casa (2) e ko in trasferta (3).

Il pronostico? Si può insistere sull’Over 2,5 visto che sì, segnano poco ma hanno anche 45 gol in totale al passivo sul groppone! E difendersi, qui, non serve davvero a nessuno…