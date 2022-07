Pronostico Italia-Belgio, Azzurre a caccia della vittoria

Italia-Belgio, indovina il risultato del match delle Azzurre

Match da brividi per le Azzurre

I cinque schiaffi presi dalla Francia all'esordio sono stati assorbiti nel successivo impegno contro l'Islanda ma anche questa gara è stata in salita per le Azzurre, andate sotto dopo pochi minuti ma brave a rimontare con Bergamaschi nella ripresa. Più di un rimpianto, poi, per non aver trovato il gol del ribaltone ma anche qualche brivido causato dalle scandinave.

Insomma, tutto rimandato all'ultimo match con il Belgio che come l'Italia ha chiuso sull'1-1 contro l'Islanda per poi perdere "solo" 2-1 contro la Francia. Il nostro prossimo avversario si è qualificato alla fase finale da prima nel girone (7 vittorie e un ko) davanti alla Svizzera, con bottino di 37 gol fatti e 5 subiti.

Numeri importanti ma il match sulla carta è alla portata dell'Italia, chiamata nell'occasione a evitare un'altra falsa partenza come nelle precedenti due uscite.

In sede di pronostico si può dare fiducia all'Italia ma con un pizzico di prudenza: 1X più Over 1,5.