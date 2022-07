Champions, il pronostico di Zalgiris-Malmoe

Zalgiris-Malmoe è una delle partite da analizzare, in chiave pronostici , valide per l'andata del secondo turno preliminare di Champions League . Due squadre che hanno faticato non poco per avere ragione dei loro avversari nel primo round.

Champions League, fai il tuo pronostico su Zalgiris-Malmo

Per le quote è match da "2"

Il Malmoe le ha date e le ha prese di santa ragione contro il Vikingur Reykjavik, battuto 3-2 in Svezia. Al ritorno altri fuochi d'artificio visto il 3-3 finale. Qualificazione sofferta anche per lo Zalgiris, capolista anche nell'attuale edizione del campionato lituano, in virtù del pareggio esterno per 1-1 contro il FC Ballkani (Kosovo) e dello 0-0 casalingo nel retour match. Solo ai supplementari la qualificazione ha preso la direzione Lettonia.

Che tipo di match attendersi? Il Malmoe in questa prima parte di stagione non è stato un esempio di regolarità in trasferta ma resta squadra di livello tecnico superiore rispetto allo Zalgiris.

Per le quote il segno 2 (offerto a 1.70) è in cima alle preferenze, come opzione si può valutare la combo X2 + Under 3,5.