Linfield-Bodo Glimt, ecco il pronostico

Il secondo turno preliminare di Champions League mette a confronto il Linfield e il Bodo Glimt. I "Blues" arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato in rimonta il TNS ai tempi supplementari, Devine e compagni dopo aver perso per 1-0 in Galles sono riusciti a ribaltare il risultato, 2-1 al 120'. "Brividi" anche per i norvegesi che dopo aver vinto per 3-0 all'Aspmyra Stadion sono stati sconfitti per 3-1 dal Klaksvik al ritorno.