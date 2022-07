Corinthians-Coritiba, da provare il segno 1 al 90'

Brasileirao , in una giornata di campionato che vede il Palmeiras (primo) e l' Atletico Mineiro (secondo) scendere in campo per ultime i riflettori sono tutti puntati sulla coppia di inseguitrici che hanno necessità di fare bottino pieno sperando le prime due della classe possano inciampare in trasferta, rispettivamente, contro America Mineiro e Cuiaba .

Le statistiche parlano chiaro

Per le quote il Corinthians non dovrebbe trovare problemi a liquidare un Coritiba che ha perso ben cinque delle precedenti sette gare di campionato. Anche il "Timao" nelle ultime prestazioni non ha brillato ma solo in trasferta visto che nelle ultime 4 gare casalinghe ha conquistato ben 10 dei 12 punti possibili. Per la cronaca va ricordato che il Corinthians è l’unica squadra ad essere imbattuta in casa e il Coritiba è l’unica formazione a non aver ancora mai vinto in trasferta. Ok il segno 1 al novantesimo.