Conference League, occhio al Multigol 2-4 in Sparta Praga-Viking

Come la Champions e l'Europa League anche la Conference va avanti, nell'andata del secondo turno preliminare lo Sparta Praga riceve il Viking alla "Generali Arena". Per le quote i padroni di casa partono di gran lunga favoriti ma guai a sottovalutare l'attuale terza potenza del campionato norvegese. L'undici di Stavanger con 28 reti realizzate vanta uno dei migliori attacchi dell'Eliteserien.