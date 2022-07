Midtjylland-Silkeborg, possibile il Goal al triplice fischio

Il secondo turno del campionato danese propone come primo match l’anticipo tra Midtjylland e Silkeborg , sfida tra le uniche due squadre (insieme alle loro avversarie) che hanno esordito in Superligaen con un pareggio. Il Midtjylland non è andato oltre l’1-1 casalingo con i Randers mentre il Silkeborg ha chiuso sul 2-2 il suo match in trasferta sul campo del Lyngby .

Per la formazione della cittadina di Herning il pareggio nella prima di campionato fa il… pari con l’altro segno “X” rimediato nel preliminare di Champions League contro l’AEK di Larnaca (1-1). Un risultato che costringe adesso i danesi a dover vincere in casa dei ciprioti per poter andare avanti nella principale competizione europea. Per le quote nonostante la “distrazione” del ritorno del preliminare di Champions, il segno “1” resta il più gettonato. In aggiunta, o in alternativa, c’è anche il “Goal” in grado di pretendere qualche attenzione in più.