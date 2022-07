Malmo-Sirius, il pronostico del match

In Svezia il primo match della 15ª giornata vede il Malmo ospitare il Sirius con la evidente necessità di conquistare altri tre punti per cercare di recuperare le quattro lunghezze di ritardo dall’ Hacken capolista.

Indovina il risultato esatto di Malmo-Sirius e vinci!

Statistiche a confronto

Il ruolino di marcia della quarta della classe, soprattutto nell’ultimo periodo, è abbastanza brillante con quattro vittorie nelle ultime cinque partite (l’unico ko è arrivato, inaspettato, per 1-2 in casa del Sundsvall) che hanno fatto seguito ad un periodo di blackout (tre sconfitte di fila) dopo aver regolarmente alternato vittoria e pareggio nelle prime sette giornate di campionato. Evidentemente, se qualcuno ha già fatto i conti, sono nove gli incontri di fila del Malmo senza segno “X”.

Per il Sirius, incredibile a dirsi, i 21 punti in classifica sono frutto di tre blocchi di tre partite ciascuno composti da due vittorie e un pareggio intervallati da tre sconfitte prima e due dopo. Una tendenza che, se dovesse essere ancora rispettata (i sette punti sono già arrivati nelle ultime tre esibizioni), sembrerebbe lasciare spazio al Malmo che appare anche più motivato sia dalle esigenze di classifica che più appoggiato nella valutazione per un tasso tecnico sulla carta superiore. Le quote, infatti, non sembrano aver dubbi concedendo fiducia quasi totale al segno “1”.