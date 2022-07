Bodo Glimt-Jerv, pronostico e statistiche

Il Bodo Glimt dopo aver vinto gli ultimi due campionati di Eliteserien ha commesso qualche errore di troppo in questa prima parte di stagione . La squadra allenata da Kjetil Knutsen al momento è quarta in classifica e dista ben otto punti dal primo posto. La sfida con il Jerv , penultimo, però sembrerebbe essere alla portata di Pellegrino e compagni che in casa con tre vittorie e quattro pareggi sono rimasti gli unici, insieme al Rosenborg , a non aver ancora perso davanti al proprio pubblico.

I "ritardi" delle due squadre, scopri il pronostico

Osservando i risultati fatti registrare dalle due squadre in campionato si notano diversi dati interessanti. Il Bodo Glimt ad esempio in casa con la bellezza di 17 gol realizzati e ben 8 subiti non ha mai centrato la "Somma Gol: 3" al novantesimo, in tre occassioni si è fermato a "2" mentre nelle restanti quattro ha sempre regalato l'Over 3,5.

Con il Jerv impegnato in trasferta (un pareggio e cinque sconfitte) invece è la "Somma Gol: 4" quella assente da più tempo, i penultimi della classe lontano dai lidi amici la "ritardano" da ben 12 giornate consecutive.

Sono prevesti molte reti all'Aspmyra Stadion, da provare a questo punto la "combo" che lega il successo del Bodo Glimt al Multigol 3-4.