Aldosivi-River Plate, può starci il segno 2

In Argentina prosegue la decima giornata della Liga Profesional e, tra le sfide in programma, spicca Aldosivi-River Plate con la formazione di casa, fanalino di coda del campionato, a caccia di qualche punto che permetta di risalire un po’ la china e quella ospite, soprattutto, impegnata a recuperare posizioni per tornare a guardare più da vicino le prime della classe.