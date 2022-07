Banfield-Argentinos Jrs, occhio ancora al Goal

Liga Profesional , un Argentinos posizionato nella parte alta della classifica con 19 punti va a far visita a un Banfield che non vince da tre giornate consecutive. Le " Formiche Rosse " dal canto loro dopo aver perso sul campo del Newells per 1-0 hanno fatto registrare un pareggio e quattro vittorie nei successivi cinque incontri disputati nel torneo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Show in vista, scopri il pronostico

Il ruolino di marcia interno del Banfield parla in maniera molto chiara, la formazione biancoverde nelle prime cinque partite giocate davanti al proprio pubblico ha sempre centrato l'esito che prevede almeno un gol fatto e uno subito al novantesimo.

In questo incontro le quote non si sbilanciano, non si può escludere il sesto Goal interno consecutivo da parte di Enrique e compagni. Occhio al segno X, l'Argentinos non ha mai pareggiato nelle prime 4 trasferte disputate in campionato.