Plzen-Hjk, piace il Goal al novantesimo

Secondo turno preliminare di Champions League, alla "Doosan Arena" il confrontro tra il Plzen e l'Hjk riparte dal 2-1 in favore della squadra ceca. Per le quote i padroni di casa partono con i favori del pronostico ma non va sottovalutato il fatto che l'undici finlandese, al contrario di quello ceco, avendo iniziato la stagione già da diversi mesi ha sicuramente di più il ritmo partita nelle gambe.