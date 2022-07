Shkupi-Dinamo Zagabria, una combo nel pronostico

Champions League, altra partita del secondo turno preliminare sotto i riflettori. Il 2-2 dell'andata tra Dinamo Zagabria e Shkupi lascia aperto il discorso qualificazione tra croati e macedoni, pronti a sfidarsi nel match di ritorno in programma martedì a Skopje.

Croati favoriti a Skopje

Con due tiri nello specchio ha segnato due gol alla Dinamo, lo Shkupi ora si gioca le sue carte davanti al pubblico di casa. I macedoni nel turno precedente hanno eliminato il Lincoln (Gibilterra) vincendo 3-0 in casa per poi perdere 0-2 al ritorno.

I croati sono al debutto stagionale in Champions mentre in campionato hanno giocato e vinto due partite spettacolari centrando Goal e Over 2,5.

Il pronostico? Croati ancora decisamente appoggiati dalle quote in un match che si annuncia incandescente, non necessariamente divertente.

Si può quindi provare la combo X2 più Under 3,5.