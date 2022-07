Bodo Glimt-Linfield, quote e pronostico

Champions League , scatta l'operazione rimonta per il Bodo Glimt . Il club norvegese per passare al turno successivo della manifestazione dovrà riuscire a ribaltare la sconfitta per 1-0 subita sul campo del Linfield . Quote e numeri alla mano non sembrano esserci dubbi, la squadra allenata da Kjetil Knutsen parte con i favori del pronostico.

In casa è un'altra storia, scopri il pronostico

Osservando il ruolino di marcia interno della compagine giallonera si nota subito una cosa, il Bodo Glimt in casa sembra davvero imbattibile. Focalizzando l'attenzione sulle ultime venti partite ufficiali disputate da Pellegrino e compagni all'Aspmyra Stadion si può affermare a gran voce che sono ben quindici le gare vinte, cinque i pareggi. Nel campionato in corso poi il Bodo Glimt con 22 reti all'attivo può vantare il miglior attacco interno del torneo.

Il Linfield nel primo turno preliminare ha eliminato il TNS grazie a una doppia "combo" Under 2,5 più No Goal (sconfitta per 1-0 all'andata, vittoria per 1-0 che poi è diventata 2-0 dopo i tempi supplementari al ritorno).

Sul campo dei norvegesi ci sono tutti i presupposti per invertire questa tendenza, ok l'accoppiata 1 più Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.