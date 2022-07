Miglior incremento punti, per le quote Juve in prima fila

Serie A, fai i tuoi pronostici for fun!

In lavagna comandano i bianconeri

Osservando la classifica finale della Serie A edizione 2021/22 l’occhio cade sulla quarta posizione della Juventus di Massimiliano Allegri. Il cui obiettivo dichiarato, anche alla luce della campagna acquisti (non terminata oltretutto), è puntare allo scudetto.

Per farlo occorrerà andare ben oltre quota 70 punti, quella con cui i bianconeri hanno terminato la passata stagione. I bookie credono che Vlahovic e compagni faranno registrare il miglior incremento punti tra le 17 squadre “in lizza” (le neopromosse per ovvie ragioni non fanno parte di questa tipologia di scommessa).

La quota assegnata ai bianconeri, infatti, è pari a 1.30. Vecchia Signora dunque “favorita” per distacco in questo speciale ambito, se si pensa che la prima alternativa, bancata a 3.75, è la Roma 2.0 di Josè Mourinho. Una squadra che sta alimentando le proprie ambizioni a colpi di mercato.

Gli allibratori si aspettano un’Atalanta molto migliore rispetto alla passata stagione: sul terzo gradino del podio, a 4.50, ci sono proprio i bergamaschi.