Il Lillestrom parte favorito contro l'Sjk

Il Lillestrom nei primi novanta minuti disputati contro l' Sjk ha compiuto il primo passo verso il terzo turno preliminare di Conference Leauge . All' Arasen Stadion si riparte dal risultato di 1-0 per i norvegesi.

Le quote sorridono ai norvegesi

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà questo incontro. I numeri casalinghi del Lillestrom parlano in maniera molto chiara, i gialloneri con 13 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo (miglior difesa interna dell'Eliteserien) hanno fatto registrare sei vittorie e una sconfitta nelle prime sette gare interne di campionato.

Male l'Sjk in trasferta, il club finlandese con due successi, un pareggio e quattro sconfitte vanta il terzo peggior rendimento esterno della Veikkausliiga. Ok il segno 1 al novantesimo.