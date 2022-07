Crusaders-Basilea, può starci l'Over 2,5

Conference League , sono davvero tante le partite da analizzare in chiave statistiche e pronostici . Una di queste si gioca giovedì 28 luglio alle 21, a Belfast, e vedrà protagoniste Crusaders e Basilea . Il 2-0 dell'andata per gli svizzeri è una seria ipoteca sulla qualificazione al terzo turno preliminare della competizione.

Show in vista, il Goal è ben pagato

Nel match d'andata il Basilea ha vinto dunque per due a zero nonostante l'espulsione di Xhaka intorno alla mezz'ora della prima frazione. Poi, pratica sistemata con un gol per tempo dagli attaccanti Ndoye e Szalai.

Segno evidente che il divario c'è... e si è visto nonostante l'uomo in più per i nordirlandesi. Una compagine che nel turno precedente ha sofferto non poco contro una modesta formazione di Gibilterra (Magpies), battuta per 3-1 al ritorno dopo il ko per 1-2 subìto all'andata.

Per il Basilea si è trattato del debutto in Conference mentre in campionato la squadra allenata da Alexander Frei non è andata oltre il pareggio contro Winterthur e Servette: doppio 1-1. Curiosità, se si considera anche l'amichevole con lo Xamax (altro 1-1) sono 4 le gare di fila chiuse dal Basilea con la somma gol finale 2.

A Belfast che partita sarà? Sulla carta divertente, perchè i padroni di casa non hanno davvero nulla da perdere. La sensazione è che possa scapparci l'Over 2,5 (offerto a 1.60) come pure il Goal che, tra l'altro, è anche meglio pagato (vale circa il doppio della posta).