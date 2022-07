Liga Profesional, possibile il Multigol 2-4 in Godoy Cruz-Velez

Fai ora i tuoi pronostici!

Imbattibili in casa, scopri il pronostico

In questa prima parte di stagione il Godoy Cruz può vantarsi di essere l'unica squadra ad aver sempre vinto in tutte le partite disputate davanti al proprio pubblico. "El Bodeguero" con 7 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo ha prima battuto per 2-0 il Racing Club, poi in rapida successione è riuscito a conquistare l'intera posta in palio anche contro il Defensa y Justicia (2-1), il Colon (1-0) e il Lanus (2-1). Osservando questi risultati si nota subito che con i biancoblù impegnati in casa è sempre uscito il Multigol 2-3 al novantesimo.

Il Velez in trasferta non ha mai vinto, con tre pareggi e due sconfitte (5 gol fatti e 8 subiti) non ha mai terminato un incontro con esattamente due reti al triplice fischio. Prima o poi tutti i "ritardi" sono destinati ad azzerarsi e quindi è lecito provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.