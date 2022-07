Supercoppa francese, il Nantes cerca l'impresa contro il Psg

In attesa della Ligue 1 che prenderà il via il prossimo weekend, la stagione francese si apre domenica quando, sul neutro di Tel Aviv, Psg (campione in Ligue 1) e Nantes (vincitore della coppa di Francia in finale contro il Nizza) si contenderanno la Supercoppa di Francia (Trophee des Champions).

Le quote sono per il Psg ma... Scopri il pronostico

Facile intuire chi partirà favorito e chi invece, da "Underdog", proverà a ribaltare il pronostico sfavorevole.

Il Nantes deve fare la partita perfetta ma nel recente passato ha già dimostrato di saper far male ai parigini, battuti in due degli ultimi tre precedenti in Ligue 1.

Sponda Psg l'eredità di Pochettino è stata raccolta da Galtier, chiamato fin da subito ad arricchire la bacheca con un trofeo. La corazzata parigina non perde addirittura dal 20 marzo (0-3 col Monaco) e in estate ha vinto le quattro amichevoli disputate. Voglia di fermarsi adesso ce n'è davvero poca.

Il Nantes di Kombouare come detto non ha nulla da perdere e chissà che per la quarta volta di fila non riesca a segnare almeno un gol al Psg.

Nella gara in programma al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, quindi, il pronostico è "Segna gol squadra ospite Sì".