Goteborg-Norrkoping, parola alle statistiche

Allsvenskan, fai i tuoi pronostici

Goteborg, sempre Multigol 2-3 finora in casa

A campi invertiti ha vinto il Goteborg per 2-0, per il Norrkoping è stata la settima partita di fila in campionato senza vittoria (4 sconfitte e 3 pareggi) e la quinta gara consecutiva all'insegna dell'Under 2,5. Ruolino di marcia modesto, Goteborg quindi favorito? Non per le quote, a dir poco equilibrate.

Il match si presta però ad altre riflessioni, col supporto delle statistiche. Nelle sette partite casalinghe fin qui giocate, il Goteborg ha sempre centrato l'esito Multigol 2-3. Il che vuol dire che sono ancora "ritardatarie" le somme gol di tipo "0, 1, 4 e maggiore di 4".

Continuità oppure inversione di tendenza? Su questo ognuno potrà fare la scelta che più ritiene opportuna.