Pronostico Rosario-Central Cordoba, fiducia a Tevez

Rosario, in casa pochi gol fatti e subiti

Quando si è presentato ai media locali Tévez promise: "Risvegliero' il gigante addormentato". Detto, fatto. Dopo aver perso le prime due partite da quando è arrivato alla guida del Rosario, l'Apache ha conquistato 10 punti nelle successive quattro senza subire neanche un gol.

Il Central Cordoba invece ha ottenuto un solo punto negli ultimi cinque match di Liga Profesional, nel corso dei quali ha sempre incassato almeno due reti.

L'inerzia è tutta dalla parte del Rosario e anche le quote sposano convinte la causa dell'ex Juve.

Da segnalare che il Rosario in casa attende ancora la prima apparizione degli esiti Goal, Over 1,5 e Over 2,5.

Con questi spunti a disposizione si può tirar fuori.. una combo: 1X più Over 1,5.