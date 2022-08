Fenerbahce-Slovacko, il pronostico è per i turchi

Anche l'Europa League chiama in causa gli spareggi. Come nell'edizione scorsa anche quest'anno le qualificate alla fase a gironi (saranno dieci) verranno stabilite da due turni eliminatori. A questa fase partecipano 14 squadre che daranno vita a sette confronti, andata e ritorno.

Europa League, fai i tuoi pronostici

Fenerbahce favorito, scopri l'esito consigliato

Una delle partite in programma vede di fronte Fenerbahce e Slovacko. I turchi hanno perso il secondo turno preliminare di Champions contro la Dinamo Kiev ma possono proseguire in Europa League il loro percorso, i cechi invece (quarti nello scorso campionato) debuttano in Europa League in questa fase.

Il club di Istanbul, salutato il difensore Kim approdato alla corte del Napoli di Spalletti, ha dunque fallito il primo obiettivo stagionale... senza però perdere: doppio pareggio e gol decisivo subito dalla Dinamo nei supplementari. Lo Slovacko ha all'attivo un pari (2-2) nell'esordio in campionato contro il Brno.

Per le quote il Fenerbahce è super favorito e potrebbe andare a segno già nella prima frazione: esito Over 0,5 Casa primo tempo.