Genoa-Benevento: quote, pronostico e statistiche

Genoa-Benevento, fai il tuo pronostico

Genoa favorito, scopri il pronostico

Si tratta di un aperitivo prima dell'inizio del campionato di Serie B in cui entrambe vorranno recitare in ruolo da protagoniste per tornare in Serie A.

Benevento stoppato dal Pisa in semifinale playoff lo scorso anno mentre il Genoa è retrocesso dalla massima serie confermando però la fiducia al suo allenatore, Alexander Blessin.

Nell'amichevole contro la Lazio di Sarri si è visto un bel Genoa e un Massimo Coda (tripletta) subito in forma smagliante. I rossoblù sapranno confermarsi contro i sanniti?

Le quote concedono fiducia ai liguri e anche in modo abbastanza marcato.

In effetti è un segno 1 che ci può stare, tenendo in caldo l'alternativa 1X più Multigol 1-4.