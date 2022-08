Coppa Italia, il pronostico del derby Modena-Sassuolo

Il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia prevede anche un derby interessante come Modena-Sassuolo. Il match è in programma allo stadio Braglia lunedì con fischio d'inizio alle 18.

Modena-Sassuolo, indovina il risultato del match di Coppa Italia

Da provare un esito "Multichance"

Nel turno preliminare il Modena di Tesser si è sbarazzato del Catanzaro con un bel 3-1, regalandosi così la sfida ai neroverdi di Dionisi. I canarini possono contare su un tandem offensivo molto interessante, quello formato da Diaw e Falcinelli.

Per il Sassuolo si tratta del debutto stagionale e qualche insidia un match del genere potrebbe riservarla. Di fronte c'è pur sempre una squadra che ha fatto benissimo lo scorso anno vincendo il girone B di Serie C e quest'anno punta a ben figurare in cadetteria.

Il pronostico sorride al Sassuolo ma è un segno 2 da circa due volte la posta: non "scontato" quindi. Meglio cautelarsi con l'opzione Multichance X o Goal.