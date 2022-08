Champions, il pronostico di Viktoria Plzen-Sheriff

Poco alla volta i preliminari di qualificazione alla fase a gironi della Champions League diminuiscono e, partita dopo partita, si è arrivati adesso a giocare il ritorno del penultimo turno. A questo punto, per le squadre che riusciranno a qualificarsi, mancherà davvero poco (solo un altro, ultimo ostacolo da superare) per trovare un posto nella più prestigiosa competizione continentale che il mese prossimo andrà ad iniziare. Tra le sfide in programma spicca Plzen-Sheriff visto che la formazione moldava, nella scorsa edizione della Champions, non solo è arrivata a qualificarsi per la fase a gironi ma ha addirittura messo paura a Real Madrid, Inter e Shakhtar battendo spagnoli (al Bernabeu) e ucraini (a Tiraspol) e pareggiando a Donetsk. Il terzo posto nel girone è stato sicuramente un risultato di grande prestigio che i moldavi vorrebbero ripetere.