Champions, Psv-Monaco: quote, pronostico e statistiche

Le qualificazioni di Champions League regalano partite di ottimo livello. Una di queste è Psv-Monaco, che stabilirà chi potrà accedere ai playoff di Champions League. Al Philips Stadion di Eindhoven si riparte dall' 1-1 maturato in casa dei monegaschi.

Qualificazioni di Champions, fai i tuoi pronostici

Precedenti e quote

Un secondo tempo arrembante ha portato il pari monegasco (con un palo clamoroso nel finale di match) che ha riacciuffato il vantaggio olandese nella prima frazione firmato Veerman.

La squadra di van Nistelrooy conta adesso di sfruttare il fattore campo per chiudere la pratica nei regolamentari. Avversario ostico quello francese. Nella fase a gironi di Europa League dello scorso anno il Monaco pareggiò 0-0 in casa andando a vincere al Philips Stadion per 2-1.

Per le quote sarà rivincita olandese, il segno 1 vale 2.20 mentre pareggio e blitz francese pagano rispettivamente 3.50 e 3 volte la posta.

Partita comunque aperta a qualsiasi risultato, il pronostico è: 1X più Over 1,5.