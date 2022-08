Il pronostico di Real Madrid-Eintracht, Blancos favoriti

Chi vincerà la Supercoppa europea? Il verdetto è rimandato al match di mercoledì 10 agosto (ore 21) a Helsinki quando il Real Madrid , vincitore dell’ultima Champions League , sfiderà l’ Eintracht che si è aggiudicato l’ Europa League . Sulla carta sembrerebbe una sfida senza storia con l’undici spagnolo in grado di chiudere la pratica in maniera abbastanza agevole.

Real Madrid-Eintracht, che sfida! Fai il tuo projnostico e vinci

Tedeschi ko alla prima di campionato ma…

Venerdì scorso l’Eintracht, nell’anticipo della prima giornata di Bundesliga, ospitava il Bayern di Monaco e non è andata a finire granché bene. I bavaresi si sono imposti con il punteggio tennistico di 6-1 ma, probabilmente, su quell’incontro pesava proprio la Supercoppa europea.

L’undici di Francoforte, verosimilmente, poteva avere più la testa alla sfida di Helsinki contro il Real Madrid che a quella con il Bayern. E se così dovesse essere allora per la squadra allenata da Ancelotti la faccenda si potrebbe complicare. Prima di perdere con il Bayern l’Eintracht aveva disintegrato per 4-0, nel primo turno della DFB Pokal (la coppa nazionale tedesca), il Magdeburgo (non certo un avversario irresistibile) ma aveva anche chiuso imbattuto la striscia di amichevoli estive.

Il Real Madrid, dal canto suo, in una tournee americana di fine luglio, ha giocato soltanto tre gare senza alcuna posta in palio. Ha prima perso per 1-0 con il Barcellona, ha poi pareggiato 2-2 con i messicani del Club America e ha infine battuto 2-0 la Juventus.

Questi sono i dati a disposizione su cui riflettere ma le quote non sembrano comunque avere dubbi con i favori del pronostico tutti per le “Merengues”, la cui vittoria al 90' vale 1.45 contro il 6.30 previsto per il segno 2 tedesco.