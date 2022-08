Pronostico Twente-Cukaricki, sfida con vista... sulla Fiorentina

La Fiorentina di Vincenzo Italiano attende la vincente della partita tra Twente e Cucaricki per entrare in gioco nell’ultimo turno che apre le porte della fase a gironi della Conference League . In Serbia, all’andata, il Twente si è imposto per 3-1 e tutto lascia credere che anche nel ritorno gli olandesi, davanti ai propri tifosi, possano concedere il bis staccando il biglietto per la sfida con i viola.

Twente-Cukaricki, fai il tuo pronostico!

Le reti? Finora non sono mancate

Sul fatto che il Twente abbia tutte le carte in regola per passare il turno non ci sono dubbi. La pensano così anche le quote che concedono al segno “1” quasi tutti i favori del pronostico (quindi non solo qualificazione ma anche la vittoria olandese nel retour match di Enschede).

A questo punto potrebbe essere interessante cercare qualche altro elemento interessante da utilizzare come abbinamento (o come alternativa) ad un esito alla vigilia così scontato. Uno spunto viene dal ruolino di marcia delle due squadre visto che sia il Twente che il Cukaricki in questo avvio di stagione non sono mai rimasti a secco di… reti.

L’undici olandese, a parte i tre gol messi a segno nell’andata di questa sfida, hanno vinto all’esordio in Eredivisie sul campo del Nec Nijmegen e sono sempre andati a segno nelle cinque amichevoli disputate nel mese di luglio. La formazione serba ha realizzato una rete all’andata di questa sfida e ne ha realizzate ben quattro sia all’andata che al ritorno del turno di qualificazione precedente contro il Racing Luxembourg.

Nel suo campionato ha finora giocato cinque partite perdendo la prima (per 1-4, realizzando comunque una rete) ma vincendo le quattro successive. Morale? Almeno una rete all’attivo in ognuno degli otto match ufficiali fin qui disputati. La domanda a questo punto è una: la serie continua o ci si ferma qui? E’ ovvio che ognuno potrà scegliere la risposta che più ritiene opportuna.