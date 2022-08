Pronostici Champions League, aria di Over in Bodo-Dinamo Zagabria

I norvegesi, a titolo di cronaca, hanno fatto fuori, nell’ordine, Klaksvik, Linfield e Zalgiris mentre i croati hanno avuto la meglio su Shkupi e Ludogorets.

In casa i norvegesi, spesso, a valanga

Il ruolino di marcia recente del Bodo è a dir poco brillante. Senza scendere nel dettaglio delle sei partite già disputate in questi preliminari di Champions basta solo ricordare che in questi tre round i norvegesi hanno messo a segno la bellezza di 18 reti (di cui 16 in casa) mentre in campionato il Bodo è adesso secondo in classifica ma vanta il miglior attacco dell’Eliteserien con 48 reti realizzate in 18 giornate di cui, vale la pena ricordarlo, ben 29 messe a segno nel proprio stadio.

La Dinamo ha iniziato con il brivido pareggiando in casa con i macedoni dello Shkupi (2-2) e imponendosi, però al ritorno per 1-0. Poi è stata la volta del Ludogorets dove però il successo è stato netto: doppia vittoria con 2-1 all’andata e un 4-2 al ritorno.

Sulla base di questi dati la prima cosa che viene in mente è l’Over 2,5 (interessante) senza trascurare il “Goal” (possibile).