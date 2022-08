Copenhagen-Trabzonspor, pronostico sull'Under/Over

Ad un passo dalla fase a gironi. Riflettori puntati sui playoff di Champions League , Copenhagen-Trabzonspor è una delle sei sfide in programma che assegnano un biglietto per la tanto agognata (per prestigio e motivi economoci) fase a gironi .

Copenhagen, occhio al grande ex

Un Copenhagen evidentemente distratto dal match di Champions con il Trabzonspor ha finito col crollare sotto i colpi del Randers venerdì scorso in campionato (1-3). Gli alti e bassi sono stati il tratto distintivo dei campioni in carica di Danimarca, che in questo avvio di stagione hanno alternato con regolarità sconfitte (3) e vittorie (2). Perla cronaca: nessun match chiuso con la porta inviolata e quattro match su cinque chiusi con Goal e Over 2,5.

Molto meglio il Trabzonspor che nelle tre gare di campionato fin qui giocate ha collezionato altrettanti successi. Curiosità, nelle fila dei turchi militano Cornelius, nato e cresciuto calcisticamente a Copenaghen, e l'ex Udinese Stryger Larsen.

La sensazione è che possa uscir fuori un confronto molto combattuto,con poche reti. Pronostico quindi: Under 2,5.