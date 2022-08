Conference League, il pronostico di Djurgarden-Apoel

Aspettanto Fiorentina-Twente di giovedì l'attenzione è rivolta a Djurgarden-Apoel Nicosia , una delle tante partite valide per l'andata dei playoff di Conference League .

Conference League, indovina il risultato di Djurgarden-Apoel

Svedesi inarrestabili

Svedesi sempre vittoriosi nelle quattro partite giocate in Europa (contro Rijeka e Sepsi), i ciprioti rispondono con un poker di No Gol e Under 2,5 ma soprattutto quattro clean sheet ottenuti nei due turni precedenti.

C'è un dato che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte degli svedesi: nelle ultime 12 gare ufficiali giocate hanno collezionato 11 vittorie e un pareggio.

Fiducia dunque ai padroni di casa, piuttosto appoggiati dai bookie con il segno 1 finale offerto intorno all'1.70.