Sheffield Utd-Sunderland, per le quote è match da segno 1

La Championship , il campionato di seconda divisione inglese, corre veloce e si sono già spalancate le porte della quarta giornata che sarà completata dalle quattro partite in programma mercoledì sera. Una di queste si gioca al Bramall Lane: Sheffield Utd vs Sunderland .

Championship, fai i tuoi pronostici!

Sheffield favorito a 1.75

Lo Sheffield Utd (retrocesso dalla Premier nella stagione 2020/21) proverà a bissare il successo casalingo ottenuto alla 2ª giornata contro il Millwall (2-0). Al Bramall Lane arriva il Sunderland, piuttosto sbarazzino in questo avvio di campionato: 6 gol fatti e 5 subìti con 5 punti messi in cassaforte e sempre almeno un gol realizzato durante la prima frazione di gioco.

Per le quote Sheffield favorito a 1.75 di media, da provare la combo 1X + Multigol 1-4.