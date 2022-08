Champions, quote e pronostico di Qarabag-Plzen

Seconda tornata di spareggi per la Champions League con sei squadre pronte a sfidarsi per la conquista degli altri tre posti disponibili per la fase a gironi . Riflettori puntati su Qarabag-Plzen .

Playoff di Champions, fai i tuoi pronostici e vinci i premi con le Schedine!

Azeri mai... a zero!

Uno dopo l’altro il Qarabag ha steso Lech Poznan, Zurigo e Ferencvaros. Gli azeri cercano la seconda qualificazione alla fase a gironi di Champions dopo quella ottenuta nel 2017.

Di fronte, nella gara d’andata, avranno il Plzen che ha superato due turni preliminari: in scioltezza quello con l’Hjk e sempre in conduzione contro lo Sheriff, battuto 2-1 sia all’andata che al ritorno.

Gara dunque equilibrata perchè gli azeri nelle tre euro gare interne fin qui giocate hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio, segnando di media 3 reti a partita. Il Plzen nelle sette partite ufficiali fin qui disputate in stagione non ha mai segnato meno di due reti in un singolo match.

Per le quote resta comunque una sfida all’insegna dell’Under 2,5, occhio al Multigol 2-3 che, a 1.97 di media, può meritare un tentativo.