Villarreal-Hajduk, analisi e pronostico

Il Villarreal di Emery va a caccia del pass per la fase a gironi di Conference League . Giovedì sera (alle 20.45) il Sottomarino Giallo ospita l’ Hajduk , che con qualche brivido ha superato il precedente turno preliminare a spese del Guimaraes : vittoria in rimonta a Spalato per 3-1 e sconfitta in Portogallo per 1-0.

In Liga esordio col botto per Emery

Da segnalare anche il pesante 1-4 incassato dall’Hajduk in campionato per mano della Dinamo Zagabria. Non il modo migliore per presentarsi al cospetto dei Gialli di Emery. Il loro debutto in Liga è stato da applausi, 3-0 al Valladolid, firmato da due ventunenni: Jackson e Baena. Le risorse di questa squadra sono tante e il Villarreal può davvero togliersi molte soddisfazioni in questa stagione.

Le quote. Il segno 1 degli spagnoli sulla carta è molto probabile e corrisponde un premio inevitabilmente irrisorio, pari circa a 1.24 volte la posta.

Il consiglio “alternativo” è: “Squadra casa segna in entrambi i tempi: Si” a quota 1.90.